Çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Atatürk Mahallesi’nde seyreden minibüsün önüne, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin aniden atladı, minibüsün ani fren yapmasına rağmen çocuk aracın altında kaldı. Çetin'in bacağında kırık meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KOLTUĞUNDAN İNDİRİP DÖVDÜLER

Kaza sonrası çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indiren çevredeki vatandaşların darp girişimi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Minibüs şoförü ise gözaltına alındı. (İHA)