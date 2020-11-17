Çocuğu darp edip videoya kaydetmişlerdi! Savcılık tutuklanmalarını istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Samet Karadağ'ın iş yerinin sahibi olduğu, şüpheli Yücel Bayır'ın ise kaplama ustası olarak çalıştığı anlatıldı. 15 yaşındaki mağdur E.Y'nin ise 1 yıldır iş yerinde çırak olarak çalıştığı belirtildi.

Görüntülerdeki olayın savcılığa müracaat edilmesinden yaklaşık 3 hafta önce çekildiği belirtilen iddianamede, “Hiçbir geçerli neden yokken şüpheli Yücel Bayır'ın mağdura defalarca tokat attığı, diğer şüpheli Samet Karadağ'ın ise bu anları görüntüye aldığı” anlatıldı.

Görüntülerde Samet Karadağ'ın her ne kadar darp etmediği belli olsa da, “Evet Yücel abi devam et bu böyle bitmez Yücel abi” diyerek darp etme kararlılığını arttırdığı anlatılarak şöyle denildi: “Mağdurun beyanında video kaydının sona ermesiyle şüpheli Samet Karadağ'ın da kendisine vurduğunu beyan ettiği, bu suretle şüphelilerin iştirak halinde mağduru darp ettiklerinin anlaşıldığı”

6 AY ÖNCE DE PARMAĞINI KESMİŞ

Şüphelilerin mağduru hiçbir neden yokken darp ettiği anlatılan iddianamede, “Darp ederken kahkahalar attıkları, bu rutuele atılı eylemi canavarca hisle gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır” denildi. Ayrıca iddianamede Yücel Bayır'ın 6 ay kadar önce mağdur E.Y'nin sağ el işaret parmağını tahta kesme makinasıyla kestiği de belirtildi.

“CANAVARCA HİSLE”

İddianamede şüpheli Yücel Bayır'ın “canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama” ve “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, silahla ksten yaralama” suçundan 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar, şüpheli Samet Karadağ'ın ise “canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama” suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

TUTUKLANSINLAR

İddianamede ayrıca her iki şüphelinin işledikleri suçla toplumda uyandırdıkları infial, eğlenmek amaçlı yaşı küçük mağduru darp etmiş olmaları ve atılı eylemin mağdurun geleceği üzerinde oluşturduğu olumsuz etki göz önünde bulundurularak tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.