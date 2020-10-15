Çocuk istismarı operasyonunda 13 tutuklama… 5 yaşındaki çocuklara ait görüntüler çıktı

Yapılan paylaşımlar arasında 5 yaşından küçük çocukların görüntüsünün de bulunduğu tespit edildi. Dijital incelemelerde, 10 binlerce görüntünün bulunduğu ifade edilen operasyonlar sonucu yakalanan 20 şüpheliden 13’ü tutuklandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çocukların cinsel istismarıyla ilgili geçtiğimiz hafta önemli bir operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak‘da 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İĞRENÇLİK GRUBU

Gözaltına alınan şüphelilerin, internet üzerinden bir haberleşme programını kullanarak “SEX” adı altında bir site oluşturdukları öğrenildi. Kurulan grupta cinsel olarak istismar edilen küçük yaştaki çocukların fotoğraflarının paylaşıldığı ifade edildi.

10 BİNLERCE GÖRÜNTÜ

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 56 telefon, 18 diz üstü bilgisayar ve çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Çocuk İstismarıyla Mücadele Büro Amirliğince yapılan çalışmada incelenen dijitalleri arasında “Çocuğun Cinsel İstismarı” içerikli on binlerce görüntü olduğu öğrenildi.

5 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Şüphelilerin paylaştığı müstehcen görüntüler arasında, 5 yaşından küçük hatta bir kaç aylık bebeklerin dahi müstehcen görüntüleri olduğu belirtildi. Polisin yaptığı çalışmada, görüntüsü paylaşılan çocuklardan bazıları yakalanan şüphelilerin akrabası olduğu öğrenildi.

YEDİSİ SERBEST KALDI

Şüphelilerin oluşturduğu gruba üye olduğu belirtilen 20 şüpheli işlemlerin ardında adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 13 tutuklanırken, 7'sinin ise serbest kaldığı belirtildi.