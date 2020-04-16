Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen ceza infaz düzenlemesine bir tepki de Muğla Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyelerinden geldi. Kamuoyunda “af yasası” olarak bilinen infaz düzenlemesine tepki çeken komisyon üyelerinin açıklaması şöyle:

“18 yaşın altındaki her birey çocuktur ve bu nedenle onun rızasından bahsedilemez. Bunun aksini söylemek, uluslararası kabul gören çocuk haklarının ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu söylem beraberinde çok vahim neticeleri getirir. Çocuk evlilikleri yasal hale gelir. Reşit olmayan çocuklarla cinsel ilişkide bulunmak yasal hale gelir. Çocuğun cinsel istismarı yasal hale gelir. Böylesine vahim bir yasa teklifinin gerekçesini ‘Aile bütünlüğünü' korumaya dayandırıyorlar” denilerek şöyle devam edildi:

“AİLELER HIZLA DAĞILIR”

“Böyle bir karar çıktığında bunun gerekçesi ‘Aile bütünlüğünü' koruma olmayacağı gibi tam tersine aileler bu yüzden hızla dağılacaktır. Zira yasal hale gelen çocuk evlilikleri nedeniyle namus cinayetleri artıyor. 18 yaşın altında bir kız çocuğuyla cinsel ilişkide bulunmayı yasallaştırmak, kadına yönelik şiddetin de artmasına hizmet eder. 2016 yılından bu yana gündeme getirilen ama her seferinde toplumu infiale düşüren tepkilerin neticesinde geri çekilen tekliflere atıfta bulunuyoruz.

“AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN”

“Ve diyoruz ki, aklınızdan bile geçirmeyin çocuk istismarının affı olamaz. Bir kez daha çocukların ve kadınların hakları için onlarla birlikte mücadele edeceğimizi, yanlarında olacağımızı söylemek istiyoruz.”