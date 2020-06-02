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Çocuklar yemek yediği sırada evin tavanı çöktü!

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü. Çökme sırasında salonda yemek yedikleri belirtilen 2 çocuk yaralandı.

21:45 -
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Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 0603 sokak 28 nolu evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yıldırım ailesinin çocuğu olan G.Y. (4) ve kardeşi B.C.Y., salonda yemek yerken birden evin tavanı büyük bir gürültüyle çöktü.

Tavanın çökmesiyle G.Y. ve B.C.Y. adlı kardeşlerin üzerine sıva ve briketler düştü. Gürültü ve çocukların bağırmasıyla salona giren anne A.Y. iki çocuğunu kucaklayıp sokağa çıktı.

Foto: İHA

Hafif yaralanan ve şok geçiren çocukları komşular hastaneye götürdü. Ayakta tedavi gören çocuklar taburcu oldu.

Çocukların babaannesi S.Y., birden büyük gürültü geldiğini, aşağıya indiğinde gelininin çocuklarını kucağına alıp sokağa gittiğini söyledi.

Foto: İHA

S.Y., “Gelin çocuklarına yemek yediriyordu. Bir ses geldi. Geline sordum ne oldu diye cevap veremedi. Çocukların annesi korkudan cevap veremedi” dedi. (İHA)

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