Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çocukları telaş yaşamasın diye kendi mezarını kazdı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan Halil Aykut (64), 10 yıldır mezar yeri kazarak geçimini sağlıyor. İşi gereği bugüne kadar yüzlerce mezar kazdığını belirten Aykut, "Ne zaman gideceğim, ne zaman ecelimin geleceği bilinmez. Ölürsem benim mezarım hazır. Çocuklarım mezar kazdırma telaşına düşmesin diye hazırladım" dedi.

09:29 -
Haberler Gündem
Çocukları telaş yaşamasın diye kendi mezarını kazdı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Halil Aykut 10 yıldan bu yana mezar yeri kazıyor. Aykut işe nasıl başladığını şöyle anlattı:

* 10 yıl önce bir akrabamın mezarını kazarken yanıma birisi geldi ve vefat eden yakınının mezarını kazmamı istedi. O sıra arka arkaya işler denk geldi ve mezarcılığa başladım. Kısa bir süre sonra Bigadiç´in mezarcısı oldum.

* Yakını vefat eden beni buldu. Ne verirlerse onu alıyorum. 100 lira da veren oluyor, 150 lira da. Kimsesiz ve fakirlerin mezarlarını ücretsiz kazıyorum.

* Bigadiç’te fazla ölüm olmuyor. Ortalama haftada iki kişi ölüyor. Allah bereket versin. Ekmeğimi, rızkımı buradan karşılıyorum.

(FOTO: DHA)

DEFİN İŞLERİ ZOR

Bir mezarı kazıp hazırlamasının toprağın yapısına göre yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü söyleyen Aykut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

* İnşaatlara gitsem sekiz saat çalışıyordum. Bu işten daha zor. Mezar kazarak hem ekmeğimi kazanıyorum hem insanların duasını alıyorum. Ayrıca bazı kişiler aile mezarlıklarının bakımlarını yaptırıyor.

* Çiçek dikip, sulama ve ot temizleme işleri yapıyorum. Yakını ölen bazen ne yapacağını bilemiyor. Defin işleri uğraştırıyor.

(FOTO: DHA)

KENDİ MEZARI HAZIR

* Ben de bu işi yaparken Bigadiç´in yeni mezar yerinde kendi mezarımı da kazdım.

* Ne zaman gideceğim, ne zaman ecelimin geleceği bilinmez. Ölürsem benim mezarım hazır.

* Çocuklarım mezar kazdırma telaşına düşmesin diye hazırladım. İşimden memnunum. Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim. (DHA)

aile Balıkesir Ölüm
Son güncelleme: 09:49 07.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more