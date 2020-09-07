Çocukları telaş yaşamasın diye kendi mezarını kazdı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Halil Aykut 10 yıldan bu yana mezar yeri kazıyor. Aykut işe nasıl başladığını şöyle anlattı:

* 10 yıl önce bir akrabamın mezarını kazarken yanıma birisi geldi ve vefat eden yakınının mezarını kazmamı istedi. O sıra arka arkaya işler denk geldi ve mezarcılığa başladım. Kısa bir süre sonra Bigadiç´in mezarcısı oldum.

* Yakını vefat eden beni buldu. Ne verirlerse onu alıyorum. 100 lira da veren oluyor, 150 lira da. Kimsesiz ve fakirlerin mezarlarını ücretsiz kazıyorum.

* Bigadiç’te fazla ölüm olmuyor. Ortalama haftada iki kişi ölüyor. Allah bereket versin. Ekmeğimi, rızkımı buradan karşılıyorum.

DEFİN İŞLERİ ZOR



Bir mezarı kazıp hazırlamasının toprağın yapısına göre yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü söyleyen Aykut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

* İnşaatlara gitsem sekiz saat çalışıyordum. Bu işten daha zor. Mezar kazarak hem ekmeğimi kazanıyorum hem insanların duasını alıyorum. Ayrıca bazı kişiler aile mezarlıklarının bakımlarını yaptırıyor.

* Çiçek dikip, sulama ve ot temizleme işleri yapıyorum. Yakını ölen bazen ne yapacağını bilemiyor. Defin işleri uğraştırıyor.

KENDİ MEZARI HAZIR

* Ben de bu işi yaparken Bigadiç´in yeni mezar yerinde kendi mezarımı da kazdım.

* Ne zaman gideceğim, ne zaman ecelimin geleceği bilinmez. Ölürsem benim mezarım hazır.

* Çocuklarım mezar kazdırma telaşına düşmesin diye hazırladım. İşimden memnunum. Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim. (DHA)