Çocukların gözü önünde ata işkence

Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Yaman Sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, arabasını çekerken, bitkin düşen atına kırbaçla vurmaya başladı. Bu sırada site içinde oyun oynayan çocuklar, adamın atını dövdüğünü gördü.

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARINA RAĞMEN DURMADI

Çocuklar, birbirine Bakmayın, bakmayın; atı dövüyor ve canı çok acıyor diye bağırmaya başladı. Atın sahibi, çocukların çığlıklarına rağmen ata vurmaya devam etti. Bu anlar, sitede oturan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine atın sahibine tepki yağdı. (DHA)