Çocukların havalı tüfekle oyunu hastanede bitti

Aşağı Hisar Mahallesi’nde E.G. ve T.Ü.E. isimli 11 yaşındaki iki arkadaş, E.G.'nin ailesine ait evin bahçesinde oyun oynamaya başladı. Daha sonra iki arkadaş E.G. evlerinden getirdiği babasına ait havalı bilye atar tüfekle atış yapmaya başladı.

T.Ü.E.'nin yaptığı atış sırasında bilye E.G.'nin baldırına isabet etti. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi E.G.'ye olay yerinde müdahalede bulunurken, ambulansla hastaneye kaldırdı. Baldırına giren bilye çıkarılan E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (İHA)