Çok acı olay! Damadının evini satmak için İstanbul’dan Datça’ya gelmişti…

İstanbul’da yaşayan Tanju Erkut, 2 Haziran günü damadının satmayı planladığı evin piyasa değerini araştırmak için Datça’ya geldi. 6 Haziran günü de Bodrum’daki kızının yanına gitmek için feribot bileti aldı.

O GÜNDEN SONRA GÖREN OLMADI

En son, hava koşulları nedeniyle seferler iptal edilince, Datça Cumhuriyet Meydanı’ndaki ofise giderek, biletinin tarihini değiştiren Erkut’u bir daha gören olmadı. Valizini de ofise bırakan Erkut’tan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

İNŞAATTA MÜŞTERİ GEZDİREN MÜTEAHHİT POLİSİ ARADI

Diyabet hastası olduğu belirtilen Erkut’un fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı. Arama çalışmaları bugün de sürerken müteahhit İskender Yalçın, polisi arayıp İskele Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaatındaki dairelerden birinde, müşteri gezdirdiği sırada erkek cesedi bulduğunu söyledi.

İnşaat giden polis ekipleri, cesedin 3 gündür kayıp olan Erkut’a ait olduğunu belirledi. Erkut’un tuvalet için girdiği inşaatta, kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. (DHA)