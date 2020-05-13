Çok acı olay… Haberi alan ailesi yıkıldı!

Olay, Sirge köyünde meydana geldi. Arkadaşları H.Y. ve E.C.S. ile köydeki bir gölet kenarında av tüfeğiyle şakalaşan 15 yaşındaki Kadirhan Acar tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Acar hayatını kaybetti.

TÜFEK BULUNAMADI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hayatını kaybeden Kadir Acar’ı kazayla vurduğu iddia edilen H.Y. ile E.C.S.’yi gözaltına alırken olay esnasında kullanılan av tüfeği henüz bulunamadı.

YIKILDILAR

Acı haberi alıp hastane önüne gelen Kadirhan’ın ailesi ise feryat edip gözyaşı döktü. (DHA-İHA)