Çok az kaldı! Regaip Kandili ne zaman? 2020 kandil tarihleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. 2020 yılının ilk kandili Regaib Kandili olacak. Peki bu yıl Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte Diyanet dini günler 2020 takvimi…

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başladı. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.