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Çok sayıda uçak seferi iptal! Rötarlar yaşanıyor!

İstanbul'u etkisi altına alan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal oldu.

Sozcu.com.tr
09:57 -
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Çok sayıda uçak seferi iptal! Rötarlar yaşanıyor!

İstanbul başta olmak üzere yurdun batısı yağmur, fırtına ve kara teslim… Gece geç saatlerde başlayan, sabah hızını artıran fırtına ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda pek çok sefer iptal edildi. Kalkışlarda ortalama 24 dakika rötar yaşandı. İptal edilen iç ve dış hat seferleri şöyle:

İÇ HAT SEFERLERİ

– Singapur Havayolları: Ankara (08.45)
– THY: Konya (07.20), Ankara (08.45), Gazipaşa-Alanya (10.20), Zafer-Kütahya (10.55), Hakkari (11.30)
– Pegasus: İzmir (11.30), İzmir (17.40)

DIŞ HAT SEFERLERİ

– Hırvatistan Havayolları: Dubrovnik (08.05)
– Aegean Havayolları: Atina (08.30)
– Ürdün Kraliyet Havayolları: Saraybosna (10.40)
– Mahan Air: Tarhan (13.20)
– Moldova Havayolları: Kişinev (17.00)
– THY: Dubrovnik (08.05), Atina (08.05) Saraybosna (10.40), Varna (15.00), Kişinev (17.00)

Ankara Hakkâri Hırvatistan istanbul izmir Konya Kütahya Moldova Singapur THY uçak ÜRDÜN yağmur
Son güncelleme: 10:10 06.01.2020
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