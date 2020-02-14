Çöken bina ile ilgili belediye başkanından şoke eden iddia!

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak’ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bina normalde boşaltılmış bir binadır. Bizden yarın yıkmak için ruhsat almışlardı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yıkım firmasından ya da başka kişiler tarafından giriş katta kolonlarda bulunan demirlerin alındığı söyleniyor.

Ondan dolayı bu çökme oluyor. Bunlar tamamen görgü tanıklarının ifadesidir. Bize bir ihbar gelmedi. Gelse tedbir alırdık. Şu anda araştırmalar devam ediyor. İlk incelemede içeride kimsenin olmamasıdır. Kimi kişiler içeri girenlerin çıktığını söylüyor. Bizde kayıtlarda 7 katlı görünüyor” dedi. (İHA)



İLGİLİ HABER Son dakika: İstanbul'da bir bina çöktü