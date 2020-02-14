Çöken bina üzerlerine düştü! Kabusu yaşadılar

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina çöktü. Çöken binanın bir kısmının üzerine düştüğü yan binada yaşayan Bahtiyar Cengiz isimli kadın hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla binadan çıkarılan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bahtiyar Cengiz tedavi altına alınırken, yaşadığı korku ve panik de yüzüne yansıdı. Yaşadıklarını kâbusu anlatan Bahtiyar Cengiz, “Bina birden üstümüze yıkıldı. Benim de üstüme geldi. Torunum ve kızım yan odadaydılar” dedi. (DHA)

