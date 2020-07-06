‘Çoklu baro’ya karşı çıkan hukukçular, Adalet Komisyonu üyelerine seslendi: Cübbeye düğme diktirmeyiz!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baronun karşı çıktığı çoklu baro teklifi dün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Teklifin görüşüldüğü saatlerde, TBMM'ye alınmayan baro başkanlarının Çankaya Kapısı önündeki ‘Savunma nöbeti' de devam etti.

Teklife karşı çıkan hukukçular nöbetin dördüncü gününde, komisyon üyesi milletvekillerine cübbe, düğme, dikiş seti ve avukatlık yemin metni gönderdi. Baro başkanlarının yaptığı ortak açıklamada, “Ya cübbelerinize düğme dikin ya da düğmeyi çöpe atıp bu süreçten vazgeçin” denildi.

‘SİMGESEL ANLAMI VAR'

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, gönderilen hediye paketi için SÖZCÜ'ye şu açıklamayı yaptı: “Adalet Komisyonu üyelerine düğme ve avukatlık cübbesi hediye ettik. Cübbeye düğme dikmeye çok arzulu iseler buyursunlar. Biz düğmesiz, iliksiz ve cepsiz cübbelerimizle bu mesleği icra etmeye devam edeceğiz.

Komisyon üyeleri de hukukçu, mesleklerini hatırlatmak için gönderdik. Cübbe bizim açımızdan simgesel bir anlam taşıyor. Siyah rengi adaleti temsil eder, düğmenin olmaması savunmanın bağımsızlığını niteler. Baroları bölerek yapmak istedikleri, iktidara tabi avukatlar ve barolar oluşturmak.

Bu sebeple düğme gönderdik; buyursun diksinler. Savunmanın bağımsızlığına inanan avukatlar olarak biz bunu kabul etmiyoruz.”

‘YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ'

Erinç Sağkan, teklife karşı ‘hukuk sınırları içinde demokratik tepkilerini' göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Sağkan, “Yanlıştan dönüleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

MESLEK YEMİNİ HATIRLATMASI

Avukatlar, vekillerin hediye paketine meslek yemini ekledi. Notta, “Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim” yazıyordu.

TBB TEMSİLCİSİ ANLATTI: Savunma zarar görür

Meclis'te görüşülen ‘çoklu baro' teklifinin önceki günkü görüşmelerinde Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi Seray Şenfer

söz aldı. Şenfer, vekillere “Bu düzenlemeyi gözden geçirin” dedi ve baroların ortak talebini iletti: “Çoklu baro sistemine tamamen karşıyız. Bu sistem anayasaya aykırı. Savunmaya zarar verir.” Teklifte avukatların kılık kıyafetine ilişkin düzenleme yapılmasına karşı çıkan Şenfer, “Avukatların kılık kıyafetlerine dokunulmaması gerek. Madde bu şekilde olursa parmak arası terlikle de mahkeme huzuruna çıkma olasılığı olacak meslektaşlarımızın. Bu da itibarımızı düşürür” dedi.

Fotoğraflar: Zekeriya ALBAYRAK