Çöp konteynerlerinden plastik toplayarak hazırlandığı KPSS’de Türkiye 25’incisi oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Hakan Efe, fen lisesinden mezun olup, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. Efe, bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı.

Bu süreçte ortaöğretim KPSS sınavlarına da hazırlanan Efe, 98.5 puan alarak Türkiye 13'üncüsü oldu, eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında tahakkuk personeli olarak çalışmaya başladı.

7 AYDIR PLASTİK VE METAL ATIK TOPLUYOR

Amirleriyle yaşadığı sıkıntı yüzünden memuriyetten istifa eden Efe, ilerleyen süreçte maddi sıkıntılar ve annesinin kansere yakalanması üzerine Antalya'ya dönüş yaptı.

Efe, burada geçici işlerde çalışmaya başladı, geçtiğimiz yıl da annesini kanserden dolayı kaybetti. Yaklaşık 1,5 yıldır boyunca işsiz kalan Efe, son olarak 7 ay önce çöp konteynerlerinden plastik ve metal atıkları toplayarak geçimini sürdürmeye devam etti.

Son olarak Ekim ayında KPSS'ye tekrar hazırlanmaya başlayan Efe, zor şartlar altında hem çalıştı hem derslerine hazırlandı ve son KPSS sınavından 96,5 puan alarak Türkiye 25'incisi oldu. Hakan Efe'nin şuanki isteği tekrar memuriyete dönmek.

“MEMURİYETE ATANMAK İSTİYORUM”

Hakan Efe, şöyle konuştu:

* 2 yıl rektörlüğe bağlı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında tahakkuk personeliydim.

* Amirlerimle sorunlar yaşıyordum, bazı haksızlık durumları yaşadım. İstifa edip Antalya'ya döndüm. Burada kısa vadeli işlerde çalıştım.

* Son 2 yıldır hiç iş bulamadım. Nisan ayından bu yana bu işi yapıyorum. 22 Kasım'da sınav oldu ben, 1 ya da 1,5 ay KPSS'ye hazırlandım.

* Hayatımda ilk kez bu işi yapıyorum. Başka bir şekilde ekmek paramı kazanma şansım yoktu. Zaten zor kazanıyorduk, bir de pandemi eklenince hiç iş bulamaz olduk.

* Şu anda KPSS'den 96,5 puanla Türkiye 25'incisi oldum. Memuriyete atanmak, maddi açıdan hayatımın daha rahat ve düzenli olmasını istiyorum.

“MECBURDUM”

“Zor olmadı mı? sorusuna, “Mecburdum” cevabını veren Efe, “Açık öğretimde de adalet okuyorum. Onu bitirip dikey geçişle hukuk bölümüne geçmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KENDİLERİNE GÜVENİYORLARSA O YOLDAN YÜRÜSÜNLER”

Efe, sınavlara hazırlanan vatandaşlara da “Kendilerine güveniyorlarsa, alt yapıları sağlamsa o yolda yürüsünler. Ben fen lisesi mezunuyum, benim alt yapım sağlam olduğu için kısa bir çalışmayla yüksek alabildim. Çöp toplama benim başarıma engel olmadı” sözleriyle tavsiyede bulundu. İHA