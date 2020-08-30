Çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeş 30 Ağustos töreninde

Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü çelenk sunma töreni valilik binası önünde yapıldı. Törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra protokol, siyasi parti başkanları, gaziler, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Üç gün önce çöplükte buldukları bayraklara sahip çıkan Argeş (13) ve Yunus (14 Duman kardeşler de Van Valisi Mehmet Emin Bilmez özel davetlisi olarak törende yerlerini aldı. İki kardeş resmi törenden sonra Şehitlik Mezarlığı’ndaki Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi, Vali Mehmet Emin Bilmez’in makam aracıyla evlerine bırakıldı.

İpekyolu ilçesinde çöplükte hurda topladıkları sırada çöpte gördükleri Türk bayraklarını çıkarıp, düzelterek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman, bu hareketleriyle Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Çöplerin arasından çıkardıkları bayrakları temizleyip düzelterek tel örgülere asan kardeşlerin örnek davranışını fark eden mahalle sakini, evinin balkonundan çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüleri izleyenler, kardeşlerin duyarlılığı karşısında hem duygulandı hem de gururlandı.