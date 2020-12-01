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“Corona 15 Mart’ta kaybolur” diyen AKP’li vekil corona oldu

Mart ayının başlarında yaptığı açıklamada, "Covid-19 Mart'ın 15'inden sonra tamamen kaybolur" diyen AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede tedavi altında olduğunu açıklayan Yediyıldız, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 09:19, 01/12/2020
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“Corona 15 Mart’ta kaybolur” diyen AKP’li vekil corona oldu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yıldız, 10 gün önce şikayetlerini başladığını ancak testinin negatif çıktığını belirterek, “10 gün önce başlayan şikayetlerim üzerine yaptırdığım Covid-19 test sonuçları negatif çıkmasına rağmen Meclis Hastanesi’nde yapılan tedkiklerimde BT (Bilgiyarlı tomografi) bulgusu nedeniyle yüksek ateş olduğu tespit edilmiş ve şikayetlerim neticesinde perşembe günü Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmış bulunmaktayım. Genel durumum gayet iyi” diyerek herkese teşekkür etti.

15 MART’TA YOK OLUR DEMİŞTİ

Türkiye’de corona virüs vakaları henüz görülmediği Mart ayının başlarında açıklama yapan Yediyıldız, “Covid-19, Mart ayının 15’inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum” diye konuşmuş daha sonra da vatandaşlara dut pekmezi yemelerini tavsiye etmişti.

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AKP Ankara Corona Düzce Meclis Ordu Perşembe Sağlık sosyal medya tiyatro Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:16,
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