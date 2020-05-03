Corona anketinden ilginç sonuçlar çıktı! Halkın yüzde 93’ü…

AKÜ’de görev yapan 2 uzman tarafından Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini kapsayan araştırma online olarak 1035 kişiyle görüşülerek yapıldı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının insan hayatına etkisi anket yolu ile ölçüldü.

Ankete katılanların yüzde 93´ü, virüsle ilgili bilgiye sahip durumda. Araştırmada, katılımcıların yüzde 52´si, psikolojik açından yıprandığını söyledi.

BİRÇOK ŞEYİN DEĞİŞECEĞİNE İNANILIYOR

Ankette, virüsle mücadelede devletin aldığı tedbirlere halkın büyük bir oranla uyduğu da ön plana çıktı. Ankette, ‘Aile bağları güçlendi, tasarruf oranı arttı, internet kullanımı yükseldi’ görüşlerine sahip olan katılımcılar, salgın sonrası dünyada birçok şeyin değişeceğini düşünüyor.

“SOSYO-EKONOMİK VE PSİKOLOJİK ETKİLERİNİ ARAŞTIRDIK”

AKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yaman, Semih Açıkgözoğlu’yla corona virüsü davranış ölçeğini geliştirdiklerini ifade etti.

Yaman, “Nedir bu koronavirüs davranış ölçeği? Koronavirüs döneminde halkımızın sosyo-ekonomik ve psikolojik olarak nasıl davranışlar sergilediğini anlamaya yarayan bir ölçek. 11 Nisan- 30 Nisan arasında 1035 kişiye online olarak ulaştık. Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesinde farklı cinsiyet, eğitim ve yaş gruplarıyla bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Çalışmamızda farklı ilginç gerçek sonuçlar ortaya çıktı” dedi.

“EN FAZLA HARCAMA GIDAYA”

Corona virüsü döneminde Türk halkının en fazla harcama yaptığı kalemlerin başında gıdanın geldiğini ifade eden Yaman, “Gıdayı temizlik, temizliği ise kitap ve kırtasiye ürünleri takip ediyor. ‘Virüsten bana bir şey olmaz’ diyenlerin oranı yüzde 7 iken, yüzde 93 oranında da halkımız virüsten korkmuş ve virüsün bilincine ulaşmış durumda” diye konuştu.

“YENECEĞİMİZE İNANIYORUM”

AKÜ’nün yaptığı araştırmanın sonuçlarını değerlendiren emekli hemşire Sultan Yıldız, evde kaldıkları süre içerisinde yeme içme ihtiyaçlarının arttığını kaydederek, “Bizim ülkemiz diğer ülkelere göre daha iyi. Sağlık çalışanı arkadaşlarımıza, doktorlarımıza binlerce teşekkürler. Evde kaldığımız sürece alışveriş ihtiyacı artıyor. Sürekli yeme içme ihtiyacı oluyor. O yüzden ihtiyaçlar biraz daha arttı” diye konuştu. DHA

İLGİLİ HABER Ücretsiz maskede yeni gelişme! Kod uygulamadan alınabilecek