Corona belediye kapattırdı

Denizli'de corona vakaları sayısının yoğun olduğu ilçelerden Acıpayam'da belediye pandemi nedeniyle kapandı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda tüm birimlerin bugün öğleden sonra faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

Acıpayam Belediyesi'nde son dönemde corona pozitif vakalarında artış gözlenmesi üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.

Belediyede dün de İmar İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu birim tamamen kapatılmış ve personeli karantinaya alınmıştı.

HİZMETLER DURDURULDU

Yapılan açıklamada hizmetlerin bugün itibariyle durdurulduğu yarından itibaren normal mesaiye dönüleceği kaydedildi.

Acıpayam'ın AKP'li Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan da kısa süre önce birlikte İzmir seyahati yaptığı Destek Hizmetleri Müdürü Akif Sözer'in corona pozitif çıkmasının ardından karantinaya girmişti.

Kendisine beş günlük karantina süresi belirleyen Şevkan yapılan testinin negatif olduğunu buna karşın tedbiren izole olduğunu duyurmuştu.