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Corona bitmeden Valilik’ten kuş gribi uyarısı!

Dünya corona virüsü salgınıyla mücadele ederken yeni bir salgın korkusu başladı. Düzce Valiliği son zamanlarda görülen kuş gribinin ardından muhtarlıkları uyardı. Uyarıda, kanatlı hayvanların hastalık riski ortadan kalkana kadar dışarıya çıkarılmaması istendi.

08:29 -
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Corona bitmeden Valilik’ten kuş gribi uyarısı!

2015 yılında dünya genelinde kuş gribi hastalığı ülkemizi etkilemiş ve alınan mücadele sonrası kontrol altına alınmıştı. Ancak Türkiye’nin göç yolları üzerinde olması nedeniyle çevre illerde yine görüldü.

”KANATLI HAYVANLARI DIŞARI ÇIKARMAYIN”

Düzce Valiliği İl Tarım Müdürlüğü muhtarlara uyararak, ”Sorumluluk alanlarında bulunan vatandaşlara yetiştirdiği kanatlı hayvanlarla ilgili hastalık hakkında uyarıların yapılarak yabani kuşlar ile temasın önlenmesi için kanatlı hayvanların hastalık riski ortadan kalkana kadar dışarıya çıkarılmaması konusunda bilgilendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması” istendi. (İHA)

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Son güncelleme: 08:38 13.05.2020
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