Corona denetimlerinde 1 milyon 811 bin lira ceza!

Corona virüsü salgını sebebiyle 28 Mart-7 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimler kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2 bin 478 kişiye işlem yaptı.

Yapılan çalışmalarda, kapalı olması gerekirken, sosyal mesafeyi korumadan müşteri kabul edilen 97 iş yeri kapatılarak mühürlendi.

48 ARAÇ MEN EDİLDİ

Toplu taşıma araçlarındaki sosyal mesafe kuralına uymayan araçlarla ilgili yapılan denetimlerde ise 48 sürücüye işlem yapılarak araçları trafikten men edildi.

20 YAŞ ALTI 82 KİŞİYE CEZA

Sokağa çıkma yasağının 20 yaş altını kapsamasının ardından gerçekleştirilen denetimlerde ise 82 kişiye idari ceza işlemi uygulandı.

Yapılan denetimlerde toplam 1 milyon 811 bin 842 lira para cezası kesilirken; uygulamaların yoğunlaştırılarak devam edeceği öğrenildi.