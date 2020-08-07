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Corona dinlemediler; 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler

İzmir'in Bornova ilçesinde bir süpermarketler zincirinde çekilen görüntü, şaşkına çevirdi. 30 kuruşa satılan kavanoz kapağını kapışan vatandaşlar, corona virüsü tedbirlerini unuttu.

14:28 -
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Yeşilova Mahallesi’nde bulunan bir süpermarketler zincirinde 30 kuruşa satılan kavanoz kapakları için vatandaşlar ürünün bulunduğu reyona koşturdu.

Bir anda ürünler kapışmaya başlayan vatandaşlar birbirlerine girerken, Corona virüsünü unutup sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kapışılan ürün, mağaza reyonunda saniyeler içerisinde tükenirken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Öte yandan vatandaşların korona virüs ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kavanoz kapağı için birbirlerine girdiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların ürünleri kapışması ve meydana gelen kargaşa görüntülendi. (İHA)

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Son güncelleme: 14:43 07.08.2020
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