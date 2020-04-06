Corona dinlemediler kumar masasında yakalandılar!

Denizli polisi kentte iki ayrı adrese gece yarısı yaptığı baskında kumar oynayan onlarca kişiyi belirledi.

İlk operasyon Topraklık mahallesinde gerçekleşti. 5 katlı binanın üçüncü katında kumar oynandığına dair gelen ihbarı değerlendiren polis, arama kararı ile mekanı bastı.

Yapılan kontrollerde daireyi kumarhane gibi işleten M.E. ve kumar oynayan 10 kişi belirlendi.

ASIL CEZA TEDBİR ALMAMAKTAN

M.E. hakkında kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçuyla işlem yapılırken müşterisi 10 kişiye de kabahatlar kanunu ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırılıktan işlem yapıldı.

Yakalanan 10 kişi kumar oynamaları nedeniyle toplam 12 bin 250 lira para cezasına çarptırılırken corona virüsü tedbirlerine uymamaktan 31 bin 500 lira ceza aldı.

Sanıklara kişi başı 4 bin 375 lira idari ceza kesildi. Operasyonda kumar kağıtları ile adisyonlar ele geçirildi.

POLİS PENCEREDEN GİRDİ

İkinci operasyon ise Çallılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Lokali’ne yapıldı.

Polisin uyarılarına rağmen mekanın kapısı açılmayınca itfaiyeye haber verilerek merdiven istendi. Polis pencereden girdiği mekanda 13 kişiye rastladı.

Masaların üzerinde iskambil kağıtları ve 450 lira bulan polis lokal sorumluları S.Ö ve B.K’ya kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yaptı.

Lokal içindeki 13 kişi ise bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırılık suçunun yanı sıra kumar oynamaktan ceza yazıldı.

Kumarbazlar corona nedeniyle 40 bin 950 lira kumar nedeniyle ise 15 bin 725 lira ceza aldı.