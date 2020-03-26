Corona dolandırıcıları iş başında! 142 bin 500 sahte maske ele geçirildi

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesine baskın düzenledi.

İlçe sağlık müdürlüğü ve zabıta ekipleri eşliğinde dün akşam gerçekleşen baskında 70 koli içerisinde koruma özelliği bilinmeyen 140 bin maske ve maske üretiminde kullanılan çok sayıda rulo ele geçirildi. Maske üretim merkezine dönüştürülen tekstil atölyesi zabıta birimlerince mühürlendi.

Bu sabah da Bağcılar’da Yavuz Selim mahalalesinde bulunan bir imalathaneye operasyon gerçekleştirildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, zabıta ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri eşliğinde girdiği adreste 2 bin 500 maske ele geçirildi.