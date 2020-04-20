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Corona fırsatçıları! Koruma altındaki gölde kaçak avlandılar…

Denizli'de sokağa çıkma yasağını fırsat bilen kaçak avcılar, koruma altındaki Işıklı Gölü'ne ağ atarken yakalandı. Yakalanan balıkçıların daha önce defalarca ceza aldığı ortaya çıktı.

Selami AYDIN / Denizli
11:25 -
Haberler Gündem
Corona fırsatçıları! Koruma altındaki gölde kaçak avlandılar…

Denizli Çivril İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine dün akşam saatlerinde Işıklı Gölü’ne gitti.
Ekipler, gölde Ersoy K. ve beraberindeki bir kişinin koruma altındaki türlerden turna avı yaptıklarını belirledi.

Kaçak avcıların bıraktığı 650 metrelik ağ sudan çıkarılırken, avcıların kayığına da el kondu. (FOTO: SÖZCÜ)

DAHA ÖNCEDE DEFALARCA CEZA ALMIŞ

Yapılan araştırmada Ersoy K.’nın daha önce de kaçak av yapmak nedeniyle defalarca ceza aldığı ortaya çıktı. Ersoy K.’nın son bir yıl içinde ise toplam 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Ekipler kaçak av yapan iki kişiye üçer bin lira daha cezai işlem uyguladı.

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Son güncelleme: 11:26 20.04.2020
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