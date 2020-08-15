Corona güncel vaka sayısı… 14 Ağustos’ta kaç corona virüsü vakası tespit edildi?

Corona virüsü vakalarında artış son günlerde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

14 AĞUSTOS VAKA SAYISI

70 bin 192 test yapılırken bin 226 yeni vaka tespit edildi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir aile demek” ifadelerini kullandı.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 22 kişi hayatını kaybederken, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 246 bin 86'ya, toplam vefat sayısı da 5 bin 934'e yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre 923 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 228 bin 980'e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının 656 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 7,8 olduğu belirtildi.