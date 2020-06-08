Corona halayı! Polis şoke eden görüntülere inceleme başlattı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında, 8 hafta sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. İzmirlilerin hafta sonu en fazla tercih ettiği yer ise Kordonboyu oldu. Öğleden sonra başlayan yoğunluk, gece yarısına kadar sürerken sosyal mesafe yine hiçe sayıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kordonboyu’nda, bazı vatandaşlar ise şarkılar söyleyip, dans etti. Maske takmadıkları görülen kalabalık oyun havası eşliğinde göbek atıp, halay çekti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ise polis harekete geçti. Ekipler, bu şahısları belirlemek için görüntüleri incelemeye aldı.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Hasan Çiftçiler (48), “Devlet büyüklerimizin söylediği tedbirleri vatandaşlar olarak almamız gerekiyor. Bu görüntüleri doğru bulmuyorum. ‘Öncelikle sağlık’ diyorsak, bu görüntüler uygun değil. Koronavirüs sürecinde çok fazla emek verildi. Kurallara uyulmazsa emekler boşa gidecek. Cezaların artırılmasının doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

“UMARIM TEKRARLANMAZ”

İnsanları pandemiye karşı duyarlı olmaya davet eden Kübra Aksoy (24) da “Bence insanlar daha duyarlı olmalılar. Örneğin benim anne -babamın kronik rahatsızlıkları var. Mümkün olduğunca evde kalmaya gayret ediyoruz ve herkesten de aynı özveriyi bekliyoruz. Hepimiz önlemlere uyarsak bu süreç çabuk bitecek. Umarım bu görüntüler tekrarlanmaz” diye konuştu.

SAĞLIKÇILARI HATIRLATTI

Rıza Aksoy (29) ise, “Sağlık çalışanlarımız, günlerce uyumadan çalıştılar, evlerine gidemediler, çocuklarını göremediler. Bunu bizim için yaptılar. Bizim de onlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde onlara yardımcı olamayız. Onları da düşünerek hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. (DHA)