Corona hastalardan geri kalan tıbbi atıklar böyle yok ediliyor

Kocaeli ili sınırları içerisindeki tüm sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tesiste bertaraf ediliyor. Sağlık kuruluşlarından çıkan patolojik ve tehlikeli atıklar yakılarak bertaraf edilirken, enfeksiyöz atıklar ise tekrar kullanılabilir ambalajlar içerisinde toplanarak lisanslı araçlarla sterilizasyon tesisine getiriliyor.

160 DERECE SICAKLIKTA STERİLİZDE EDİLİYOR

Sterilizasyon tesisine getirilen atıklar, 160 derece sıcaklıktaki buhar, 5 bar basınçlı kazanlarda 45 dakika süresince sterilize ediliyor. Korona virüslü tıbbi atıkların da tesiste aynı kazan içerisinde sterilizasyonu sağlanıyor. Daha sonra tesisteki kazanda tıbbi atığın sterilize olup olmadığı biyolojik ve kimyasal indikatörlerle kontrol ediliyor.

Sterilize edilerek patojenlerden arındırılan tıbbi atıklar, parçalanıp evsel atıklarla beraber depolanıyor. Tesiste, sağlık kuruluşlarında tıbbi atıkların atıldığı ambalajlar ve toplama araçları da sterilize ediliyor. (İHA)