Corona hastası çift ölüme birlikte gitti

Kütahya’da corona virüsüne yakalanan 67 yaşındaki Murat Erdoğan ve 57 yaşındaki eşi Zehra Erdoğan durumları ağırlaşınca Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’e kaldırıldı.

BEŞ DAKİKA ARAYLA HAYATA VEDA ETTİLER

Tedavisi süren Zehra Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan 5 dakika sonra da eşi Murat Erdoğan'ın vefat haberi geldi. Çiftin ölüm haberi ailesini, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, teyzesi olan Zehra Erdoğan ve eşi Murat Erdoğan'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdoğan çifti Kütahya’da toprağa verildi. (İHA)