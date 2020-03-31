”Corona hastası değilim” deyip, doktora saldırdı!

Afyankarahisar’da 29 Mart’ta Adnan K., solunum sıkıntısı ve öksürük şikayeti ile 112 Acil’i aradı. Olay yerine giden sağlık ekibi hastada corona virüsü şüphesi olması nedeniyle özel kıyafetini giydi.

Daha sonra Doktor Mustafa Ali Kurt hastanın durumunu öğrenmek için sorular sormaya başladı. Bunun üzerine hasta Adnan K., parmağına takılan ve kalp atışı ile kandaki oksijeni ölçmeye yarayan oksimetri cihazını sökerek yere fırlattı. ”Ben hasta değilim” diyerek küfürler etmeye başladı ve doktora yumruk attı.

‘SİZİ YAŞATMAYACAĞIM’

Emniyet’te yaşanan olayı anlatan doktor şunları söyledi:

”Şahıs bana ‘Ben hasta değilim’ diyerek sağ omzuma yumruk attı. Daha sonra üzerime gelerek yakama yapıştı. Ben de ondan kurtulmak için kendimi geriye attım. Benim üzerime tekrar gelmeye çalışması üzerine çevreden vatandaşlar şahsı tuttu. Şahıs bana doğru gelemeyince ambulansa doğru giderek ‘Ben Adnan K. isem sizi yaşatmayacağım’ diyerek ambulansa tekme, yumruk ve kafa atmaya başlayınca şahsı ambulanstan yine vatandaşlar uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine polisler gelerek şahsı gözaltına aldı.”

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan saldırgan Adnan K., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.