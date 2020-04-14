Corona hastası polisi alarma geçirdi!

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da dün akşam rahatsızlanan U.K. (29) adlı genç, Gazi Devlet Hastanesi’ne gitti.

Burada müdahale edilen ve kan örnekleri alınan U.K. sağlık görevlileri tarafından evine gönderildi ve evden çıkmaması gerektiği, kendisiyle irtibata geçileceği söylendi.

Bugün akşam saatlerinde tahlil sonucu pozitif çıkıp corona virüsü taşıdığı tespit edilen U.K.’ye ulaşmak isteyen hastane görevlileri kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi.

Yapılan araştırma sonucu U.K.’nin evinde olmadığı, kiraladığı araçla Amasya’nın Merzifon ilçesi istikametine gittiği ve buradan da Samsun’a dönmek için yola çıktığı tespit edildi.

Polis telsizlerinden ekiplere anons yapılarak U.K.’nin geldiği istikamet bildirildi ve kendisine dikkatli yaklaşılması istendi. İHA