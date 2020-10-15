Corona hastasına yalan beyandan soruşturma

Beyköy'de ikamet eden Mustafa K, Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan test sonucu pozitif çıkan hasta izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada Mustafa K’nin temas kurduğu 4 kişinin adını filyasyon ekiplerine bildirmediği tespit edildi.

OLAY SAVCILIĞA İNTİKAL ETTİ

Bunun üzerine Mustafa K.’ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa intikal ettirildi.

Savcılıkca Mustafa K. hakkında “Bir resmi belgeyi düzenleme yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı” hükmü kapsamında adli işlem başlatıldı. (İHA)