Corona hırsızları! 100 kiloluk klima motorunu çalarken…

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz iki şüpheli, corona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren bir iş yerine ait klima motorunu çalmak istedi.

Yaklaşık 100 kilo olan klima motorunu bulunduğu yerden söken şüpheliler, yaklaşık 50 metre taşıdı. İki şüpheliyi fark eden çevredeki vatandaşlar, bir yandan polis ekiplerine ihbarda bulunurken bir yandan da ellerine aldıkları sopalar ile olay yerine yaklaştı.

Vatandaşları fark eden şüpheliler klima motorunu bırakarak araçlarıyla birlikte kayıplara karıştı. Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki polis ekibi ise çevrede şüphelileri arama çalışmaları başlatıldı. Görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda kent genelinde kaçan şüphelileri ve kullandıkları aracı arama çalışmaları devam ediyor. (İHA)