Corona ile mücadelede İBB’den önemli hamle

Tüm dünyayı sarsan corona virüs salgına karşı bir dizi önlem alınırken hayat neredeyse durma noktasına geldi. Dar gelirli bir çok vatandaş bu süreçte işyerlerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldı.

Zor durumdaki vatandaşlara yardım eli uzatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. “Birlikte başaracağız” sloganı ile başlatılan yardım kampanyasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından duyurarak banka hesap numaralarını paylaştı. Yardım kampanyası ile ilgili 444 00 93 numaralı telefondan ve 0552 153 0034 numaralı whatsapp hattında bilgi alınabilir.

“ÜRETİM DURMA NOKTASINA GELDİ”

İmamoğlu, destek kampanyası için yaptığı çağrıda şunları söyledi:

* Sizler de zor günlerden geçiyorsunuz. Üretim ve hizmetleriniz ya tümden durdu ya da durma noktasına geldi. Bu dönemde güçlüler zayıflara, varlıklılar yoksullara destek olmayı başarırsa bu tarihi sınavı geçebilir ve zorlu mücadeleyi kazanabiliriz.

* Bununla birlikte mevcut gidişat her geçen gün azalan kaynaklarımızın yeterli olamayacağını gösteriyor. Bu nedenle toplumsal dayanışmayı harekete geçirmek ve salgınla mücadelenin sonuna kadar görev yapmak üzere Yenikapı'da İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezini kurduk.

* Bu merkezin hizmete geçmesiyle birlikte ‘Birlikte Başaracağız ‘kampanyasına başladık. Kampanyamızla şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi kesimlere ve yaşlı vatandaşlarımıza daha fazla maddi ve manevi destek sağlamak, sağlık çalışanlarına ve hastalarımıza yardım etmek istiyoruz.