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Corona ile mücadeleye ‘parmak yalamalı’ yöntem

Bilecik Valiliği, Vefa Destek Grubu’nun 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarına yönelik çalışmalarının anlatıldığı bir video haber yayınladı. Haberde, merkeze bağlı Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş’ın köylülerin ihtiyaçlarını karşılamak için girdiği bakkal dükkanında arka arkaya 2 kez parmaklarını yalayarak para sayması hem şaşkınlık yarattı hem de tepkilere neden oldu.

Kemal ATLAN
12:31 -
Haberler Gündem

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler her geçen gün artarken, Bilecik Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından servis edilen bir haberde, köy muhtarının maske takmaması, koruyucu eldiven giymemesinin yanı sıra bakkalda parmaklarını arka arkaya yalayarak para sayması şaşkınlık yarattı.

PARA SAYARKEN PARMAKLARINI YALADI 

Corona virüsü salgınına karşı Bilecik'te oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu'na destek olan Küplü Köyü'nde, Bilecik Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından bir video hazırladı.

Hazırlanan mizansen çerçevesinde Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, köyün hoparlöründen vatandaşlara 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağını hatırlattı.

Muhtar Demirbaş, daha sonra yine mizansen gereği 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için önce eczaneye daha sonra da bakkala gitti.

Muhtar Hüseyin Demirbaş, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken maske ve eldiven kullanmamasının yanı sıra bakkalda ücret öderken arkası arkaya iki kez parmaklarını yalayarak para sayması hem şaşkınlık yarattı hem de tepkiyle karşılandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tanıtımı amacıyla yapılan çekimler daha sonra Bilecik Valiliği'nin resmi sitesine konularak basına servis edildi.

VALİ SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAMIŞTI

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, geçen hafta içerisinde Bozüyük ilçesindeki kapalı pazar yerini ziyaret etmiş, corona virüsüne karşı alınan tedbirleri yerinde incelemişti.

Ziyaret sırasında Vali Bilal Şentürk ve yanındaki heyetin, eldiven ve maske takmaması, sosyal mesafe kuralına uymaması da gündeme gelmişti.

Bilecik Corona Haber para pazar
Son güncelleme: 12:35 01.04.2020
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