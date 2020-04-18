Corona ile savaşın ön cephesi Cerrahpaşa’da neler yaşanıyor?

Çin'de başlayan yeni tip corona virüsü dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Corona ile birlikte sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi virüs nedeniyle hastanelere başvuruyor. O hastanelerin başında ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlatarak, pandemi sürecinin nasıl gittiğinden bahsetti.

Prof. Dr. Gönen şu ifadelere yer verdi:

* Cerrahpaşa bünyesinde 17 tane servisi pandemi servisi yaptık. 60'ın üzerinde yatak yoğun bakım olarak Cerrahpaşa'da hizmet ediyor. O günlerde hızla sayı arttı ve 220 hasta yatıyordu. Polikliniklerimize de çok ciddi müracaat oluyordu.

* Son bir aylık sürede Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 44 bin 675 hasta müracaat etmiş. Bunların 2 bin 100 coronalı hastalar. Son bir haftadır bir stabilleşme bir plato olduğunu bizler de gözlemledik.

* En azından bize müracaat eden hastalarda. Diğer yerlerde durum nasıl bilmiyorum ama bize müracaat edenlerde üniversite hastaneleri arasında en fazla pandemi hastası kabul eden merkeziz.

* Son bir haftadır bir stabilleşme 180'lere indi, 160'lara indi. Bugün son verileri aldım arkadaşlardan 160 civarında toplam yoğun bakıma ve serviste yatan hastamız var.

“40 ÜZERİNDE PERSONELİMİZ TEDAVİ GÖRDÜ”



“40 üzerinde personelimiz hekim, hemşire, sağlık çalışanı, temizlik personeli Covid-19 nedeniyle hastanemizde tedavi gördü” diyen Prof. Dr. Gönen, “Tüm hekim arkadaşlarımız branşı ne olursa olsun pandemi ile mücadelede sahadalar. Bunlardan da maalesef covid pozitif olanlar oldu” ifadelerini kullandı.

Son bir haftadır hasta sayılarının stabilleştiğini vurgulayan Prof. Dr. Gönen, şunları söyledi:

* Şu an Türkiye'de bir plato çizer gibi olduğunu düşüyoruz ama önümüzdeki haftalar belirleyici olacak diye düşüyorum. Bir dik gitti. Şu anda dikine gidiş plato düzeyine geldi. Ondan sonra aşağıya inişi de 2 ay alır zaten. Belki 3 ay alır. Sağlık bakanlığında daha büyük veriler var tabi.

* Onlar çok daha iyi değerlendirir ama son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti. Önümüzde Çin tecrübesi vardı. İtalyanların tecrübesi vardı. Onlarında tecrübesinden de faydalanarak sağlık bakanlığının da önerileri ile bazı ilaçları yoğun bakım öncesinde kullanmaya başladılar.

* Yoğun bakım öncesinde kullanımı yoğun bakıma gidiş süresini uzattı. Yoğun bakımlarda zorlu bir süreç var. (İHA)