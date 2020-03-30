Corona kuyruğu! Otogarda sosyal mesafe yok

Antalya otogarı giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı.
İçişleri Bakanlığı, corona virüsü ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanmasının ardından otogarlarda yoğunluk oluştu.
İzin belgesiyle seyahat etmek isteyen vatandaşlar Antalya otogarın giriş kapısında uzun kuyruk oluştururken sosyal mesafe kuralı göz ardı edildi.
Sosyal mesafeye uyulmaması, maske ve eldiven kullanmayan kalabalığa bazı vatandaşlar tepki gösterdi.