Corona nedeniyle hastanede ameliyatlar durduruldu

Covid-19 pandemisi nedeniyle hastanede oluşan yoğunluk nedeniyle DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde acil ve onkoloji hastaları dışında tüm ameliyatlar ertelendi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ameliyathane işleyişindeki değişiklik bu gün akşam saatlerinde başhekim vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü imzasıyla duyuruldu.

Hastanenin tüm birimlerine gönderilen yazıda, “Hastanemizde devam etmekte olan Covid-19 pandemisi nedeniyle 18.11.2020 tarihinden itibaren elektif ameliyatların ertelenmesi, sadece acil ve onkoloji hastaları için ameliyatların planlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.

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