Corona nedeniyle işsiz kaldı, kirasını ödeyemeyince evden de çıkarıldı

İstanbul’dan Samsun’a 4 ay önce çalışmaya gelen elektrik işçisi Ekrem Aydın, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde bir ev kiraladı. Corona virüsü salgını nedeniyle işten çıkarılan Aydın, kirasını ödeyemedi. Ev sahibi tarafından evden de çıkarılan Aydın, kalacak yeri olmadığı için eşi ve çocuklarını Trabzon’da yaşayan babasının evine bıraktı. Vatandaşın giriş ve çıkışının yasaklandığı sahilde çadır kuran Aydın, polis ekiplerince buradan da uzaklaştırıldı. Başka bir noktaya çadır kurmak üzere ayrılan Aydın, yardım beklediğin söyledi.

”GİDECEK YERİMİZ YOK”

Kirasını 8 gün geciktirdiği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığını öne süren Aydın, “Corona virüsü nedeniyle işimi kaybettim. Annemde kemik erimesi var, babam kalp ameliyatlı, iki kızımıza şimdi onlar bakıyor. Gidecek yerimiz yok ve yardım bekliyoruz’ dedi. (DHA)