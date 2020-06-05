Coronalı olduğunu otobüste öğrenen kadının yaptıkları hayrete düşürdü!

İstanbul’da 4 gün önce corona virüsü testi yaptıran ve sonucu çıkmadan Diyarbakır’a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yolda kendisini arayan kişiden testinin pozitif çıktığını öğrendi.

KARANTİNAYA ALINDI

Süreyya Ç. durumu muavine bildirince otobüs şoförü de yaşlı kadını otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaşlı kadın burada karantinaya alındı.

Muavin Zafer Demir tarafından kadının otobüste bulunan eşyaları da hastaneye taşındı.

OTOBÜS DURDURULDU

Kadını hastaneye teslim ederek Diyarbakır’a doğru tekrar yola çıkan otobüs, durumun bildirilmesi üzerine Bolu’da polis ekipleri tarafından durduruldu. Otobüsteki 30 kişi Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürüldü. Corona virüsü testi yapılan 30 kişinin test sonuçları negatif çıktı.

ATKISINI DUVARA BÖYLE BIRAKMIŞ

Yaşlı kadının muavin ve şoför tarafından hastaneye getirilme anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Otobüste bulunan kadının eşyalarının muavin tarafından hiçbir önlem alınmadan hastaneye götürülmesi ve kadının hastane girişindeki duvarın üzerine atkısını bıraktığı anlar görülüyor.