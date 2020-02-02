Son dakika… Corona önlemi! Yarın tüm okullara dağıtılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın okulların açılacağını, ailelerin tedirgin olmasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi.

Velilerin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alması gereken tedbirlere dikkat çeken Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Okullarda kış ayları da dahil sınıflar ve diğer alanlar sık havalandırılmalıdır. Eller sık yıkanmalı, kirli eller ile göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır.

*Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabun ile iyice yıkanması önemlidir. Öksürüldüğünde veya hapşırıldığında ağız ve burun mendil ya da mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalıdır.

“HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME NOTLARI ULAŞTIRILACAKTIR”

*Kağıt mendil kullandıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Solunum enfeksiyonu olan öğrencilerin evde istirahat etmesine özen gösterilmelidir.

*Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli özellikle taze sebze ve meyve tüketilmelidir.

*Bilim Kurulu’nca hazırlanan bilgilendirme notları Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla tüm velilerimize ulaştırılacaktır. DHA

İLGİLİ HABER Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı!