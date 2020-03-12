Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona paylaşımı sonrası gözaltına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde korona virüsle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı.

19:31 -
Haberler Gündem
Corona paylaşımı sonrası gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Salihli'de yaşayan bir kişi yüksek ateş şikayetiyle Salihli Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Şüpheli şahıs gözlem altına alınırken, hastane acil servisi ise bir süreliğine kısıtlamaya gitti.

Bu haberin sosyal medya hesaplarında yer alması ilçede paniğe neden olurken, yapılan paylaşımlar hakkında Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile “sosyal medya üzerinden korana virüsü ile ilgili olarak “halkta panik oluşturacak veya provoke edebilecek paylaşımlar” yaptığı iddiasıyla B.C.N.'yi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen B.C.N. işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İHA

İLGİLİ HABERKKTC'de korkutan gelişme! Corona virüsü vaka sayısı arttıKKTC'de korkutan gelişme! Corona virüsü vaka sayısı arttı İLGİLİ HABERCorona virüsü salgını Cem Yılmaz'ı da vurduCorona virüsü salgını Cem Yılmaz'ı da vurdu
Avrupa Cem Yılmaz Corona Emniyet hastane korona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Manisa Sanat sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more