Corona paylaşımı sonrası gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Salihli'de yaşayan bir kişi yüksek ateş şikayetiyle Salihli Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Şüpheli şahıs gözlem altına alınırken, hastane acil servisi ise bir süreliğine kısıtlamaya gitti.

Bu haberin sosyal medya hesaplarında yer alması ilçede paniğe neden olurken, yapılan paylaşımlar hakkında Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile “sosyal medya üzerinden korana virüsü ile ilgili olarak “halkta panik oluşturacak veya provoke edebilecek paylaşımlar” yaptığı iddiasıyla B.C.N.'yi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen B.C.N. işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İHA

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