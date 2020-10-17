Corona pozitif şoför yaşlıları naklederken yakalandı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir bakım merkezinden başka bakım merkezine nakledilen 4 yaşlı vatandaştan biri yolda fenalaştı.

Aracın şoförü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan yaşlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAŞLI NAKLİNE CORONA POZİTİF ŞOFÖR

Olayla ilgili inceleme yapan polis, şoförün corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle evde izole altında olması gerektiği belirledi. Ekiplerin, 3 bin 180 lira ceza kestiği şoför, ambulansla evine gönderildi. (DHA)