Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona pozitif şoför yaşlıları naklederken yakalandı

İstanbul'da bir bakım merkezinden başka bir bakım merkezine nakledilen 4 kişiden biri yolda fenalaşarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesi sırasında ise aracın sürücüsünün corona testi pozitif çıktığı için evde izole olması gerektiği ortaya çıktı.

Güncellenme: 11:09, 17/10/2020
Haberler Gündem
Corona pozitif şoför yaşlıları naklederken yakalandı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir bakım merkezinden başka bakım merkezine nakledilen 4 yaşlı vatandaştan biri yolda fenalaştı.

Aracın şoförü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan yaşlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Foto: DHA / Corona pozitif şoför para cezası kesilip evine gönderildi.

YAŞLI NAKLİNE CORONA POZİTİF ŞOFÖR

Olayla ilgili inceleme yapan polis, şoförün corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle evde izole altında olması gerektiği belirledi. Ekiplerin, 3 bin 180 lira ceza kestiği şoför, ambulansla evine gönderildi. (DHA)

Yayınlanma Tarihi:11:05,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more