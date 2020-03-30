Corona salgını nedeniyle Çin’i dava etti!

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa bir süre içinde salgın halini alan corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünya alarma geçti.

Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Türkiye'de de salgını karşı alınan önlemler çerçevesinde işyerleri kapatıldı. Antalya'da avukat Mehmet Ali Başaslan, bürosunu kapatmak zorunda kaldığı için maddi ve manevi olarak zarara uğrağını gerekçe göstererek Çin Halk Cumhuriyeti'ne dava açtı.

“OFİSİMİ KAPATMAK ZORUNDA KALDIM”

Corona virüsü salgını nedeniyle bürosunu kapatmak zorunda kaldığı için maddi ve manevi zarara uğradığını belirten Avukat Mehmet Ali Başaslan, Çin'e 1.000 liralık dava açtı.

Durumun devam ettiğini bu yüzdende maddi ile manevi tazminatın ne kadar olacağı belli olmadığını ifade eden Başaslan, şöyle konuştu;

*Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkıp hızlıca tüm dünyaya yayılmakta olan corana virüsü, tüm dünya'da ciddi can kayıplarına sebep olmuş ve akabinde milyarlarca insanın ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir.

*Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan bu virüs, dünya ekonomisi de olumsuz etkilemiş, tüm sektörlerde gerek kısmi gerekse tamamen durma noktasına getirmiş bulunmaktadır.

*Ülkemizde de 10.03.2020 itibari ile ilk vakanın tespiti sonrası, hastalık hızla yayılmış, tüm ülke genelinde olağanüstü tedbirler alınmış, bu tedbirler neticesinde, okullar da ki eğitimler başta olmak üzere bütün sektörler ve hizmetler durma noktasına gelmiştir.

*Ve durum git gide daha bir kötüye gitmekte daha bir muamma içinde seyir göstermektedir.

*Bu davayı açmamda ki sebep, Mensubu bulunduğum Antalya Barosu Avukat olmamdan dolayı duruşmaların durdurulması, cezaevi ziyaretlerinin geçici olarak iki haftadır durdurulması ve sonrasında bu sürelerin uzatılması neticesinde, ofisimi kapatmak zorunda kaldığımı, çalışanların maaşlarını, kiralarımızı ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılamak için maddi kazancımızın durması asıl amaçtır

“TEK SORUMLU VE MESUL OLAN TARAFTIR”

Virüs salgını sonrası tüm ödeme ve alacaklarında aksaklıklar yaşadığını belirten Başaslan şunları söyledi:

*Virüs görüldükten sonra birçok ülkede benzer zorluklar yaşanmakta, mesleki olarak ta bundan en fazla etkilenin biz avukatlar olduğu anlaşılmaktadır.

*Virüsün görüldüğü çoğu ülkede cezaevlerinde bulunan mahkumlar için af çıkması yada çıkacak olması neticesinde mahkumlar ve yakınları vekaletlerini iptal etmekte yada ödenmesi gereken paraları haklı olarak ödemekten vazgeçmektedirler.

*Ülkemizde de bunla ilgili önlemler alınması neticesinde, bir çok sektöre verilen maddi destekler ve imkanlar biz avukatlara verilmemiş, bu netice itibari ile yaşadığımız zorluklar aşikardır.

*Çin'den dünyaya yayılan virüs, Çin Halk Cumhuriyetin'de bulunan Vuhan şehrinde ki hijyenik olmayan şartlar ve devletin tedbirlerinin, denetlemelerinin yetersiz oluşundan kaynaklı olarak tek sorumlu ve mesul olan taraftır.

*Yukarıda da izah ettiğim hususlardan dolayı, maddi ve manevi zararlarımın giderilmesi, ülkemize yaptığı ağır tahribat sonucu bu virüsten zarar gören her vatandaşımızın ve devletimiz hakkının da ayrıca talep edilmesini istemekteyim.