Corona sonrası için korkutan analiz! Eyvah eyvah…

Meteorolojist Bünyamin Sürmeli, Nevşin Mengü ile Özel Haber’e konuk oldu. Sürmeli, karantina sürecinde iklim değişikliğini, bu sürecin iklime etkilerini anlattı.

Son günlerde yunus balıklarının İstanbul’un çeşitli sahillerinde görünmesini yorumlayan Sürmeli, yunusların sahillere yanaşmasının tek sebebinin insanların eve kapanması olmadığını, teknelerin yaydığı gazlar, yağlar, kirleticiler, dumanlar, insanlar ve gürültü olmadığı için yunusların biraz daha yakınlara geldiğini söyledi.

Denizde sürekli bir akıntı olduğunu belirten Sürmeli, insanların denizin yakasını bıraktığı takdirde denizin de havanın da kendisini toparladığını söyledi.

Corona virüsü ilk çıktığında Çin hükümetinin yayınladığı bir haritayla havadaki ozondioksit miktarının değişimini gösterdiğini belirten Sürmeli, Türkiye’de de bunun üzerinde çalışıldığını, İstanbul’da da ciddi oranda fark olduğunu söyledi.

O VİRÜSLER AÇIĞA ÇIKABİLİR

Hava kirliliğini ve iklim değişikliğini olumlu yönde etkileyen diğer bir sebep ise şu sıralar uçuşların ciddi anlamda azalması. İnsanların hareketinin tarih boyunca sıkıntı yarattığını söyleyen Sürmeli, şu an iletişim araçlarının çok güçlü olmasının da insan hareketini artırdığını anlattı. Sürmeli “Donuk toprakların çözülmesiyle, milyonlarca yıldır donuk olan virüsler açığa çıkabilir” tespitinde bulundu.

Sürmeli, “gidilip görülesi yerler” adı altında pek çok yerin, özellikle yaylaların, ormanların, dağların sosyal medyada paylaşıldığını, buralara ulaşım için yolların yapıldığını, insanların arzu merkezi haline getirdiği bu yerlerin de bu tür salgın hastalıkları yayma konusunda etkili olduğunu söyledi. Özellikle ormanların insanlar için olmadığını belirten Sürmeli, hayvandan insana geçen pek çok virüsün bu yolla bulaşarak, salgın hastalıklara yol açabildiğini belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ…

Sürmeli, corona virüsün, laboratuvar ortamında çıkıp çıkmadığına dair spekülasyonların kendi alanı olmadığını belirterek, iklim değişikliğinin virüsler üzerindeki etkisini şu şekilde anlattı:

* Sıcaklığı artıyoruz, buzullar eriyor ama buzulların erimesinden daha tehlikeli bir şey var, o da termofrostların çözülmesi. Termofrost, yani donuk topraklar, buzulların hemen altındaki karalarda başlıyor. Oralar erimeye başladı ve küresel ısınma etkisiyle oluşacak erimenin tahmini süresinden daha hızlı eriyor.

* Yani beklenen kötü senaryoların kötüsü var, iyisi yok. Bunun erimesi ne demek biliyor musunuz? On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yıldır o toprağın içerisinde donuk bir şekilde kalan bakteriler, virüsler, mikroplar şimdi erimenin etkisiyle açığa çıkmaya başlıyorlar. Bu dünyanın sigortaları var, onları attırmamak lazım ve biz onları attırıyoruz şu anda.

YAZ SERİN GEÇECEK Mİ?

Mengü, Sürmeli'ye havanın temizlenmesiyle bu yazın daha serin geçmesinin mümkün olup olamayacağı sorusunu yöneltti. Sürmeli, mart ayının ikinci en sıcak geçen ay olduğunu belirterek, corona virüsün etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarının beklenen rekor sıcaklıkta olmayabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Sürmeli, küresel ölçekte böyle bir sıcaklık azalmasının beklendiğini, bu neticelerin de mart ayının ikinci yarısından işaret verdiğini aktardı. İnsanların yaptığı frene doğanın hemen tepki vermediğini belirten Sürmeli, doğanın 40-50 yılda ancak bu duruma refleks gösterebildiğini, bu karantina sürecindeki gibi, insanların kendilerini frenlemesinin birden etki etmeyeceğini fakat ufak dalgalanmalara sebep olacağını, dolayısıyla karantina sürecinin bitmesinin ardından bu frenlemenin devam etmesi gerektiğini söyledi.