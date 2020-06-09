Corona şüphelisi arbede çıkararak görevlileri atlatıp hastaneden kaçtı!

Olay, Denizli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.B. (47) isimli şahıs yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastane acil servisine başvurdu.

Ardından görevli personel, corona virüsünden şüphelenerek test yapmak istedi. Şahıstan örnek alındığı esnada şüpheli, bir anda arbede çıkararak giriş katından kaçtı.

Bunu gören sağlık ve güvenlik görevlileri, şahsın peşinden çıkarak kovalamaya başladı. Bu sırada şahsı takip eden bir doktor ise hastayı bina dışında yaklaşık 150 metre ileride yolda yakalamayı başardı.

Şahıs, polis ekiplerinin nezaretinde tekrar hastaneye getirilerek karantina altına alındı. İHA