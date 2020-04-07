Corona şüphelisi, belediye işçisinin yüzüne tükürdü

Olay iddialara göre geçtiğimiz gün Sakarya'nın Kocaali’de ilçesinde meydana geldi. Kocaali Belediyesi görevlileri vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Alandere Mahallesi 585. Sokak’taki başıboş köpekleri toplamaya başladı.

Köpeklerin toplamaya başlayan S.Ç. isimli personel, sokak köpeklerini besleyen ve kızına corona virüsü teşhisi koyulduğu gerekçesiyle evde karantinada olması gereken G.P. (65) tarafından engellendi.

İddialara göre; aracın kapısını açarak sokak köpeklerini dışarıya çıkartmak isteyen G.P. bu esnada kendisine engel olmak isteyen görevli S.Ç.’yi önce tehdit etti ardından da maskesini açarak S.Ç.’nin yüzüne tükürdü.

KIZININ CORONA ŞÜPHESİYLE KARANTİNADA OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Mahalledeki diğer vatandaşlar tarafından uyarılan belediye işçisi S.Ç. yüzüne tüküren G.P.’nin kızında corona virüsü şüphesi olduğu için karantinada olduğunu öğrendi.

Hemen arkadaşları tarafından getirilen su ile yüzünü yıkayan S.Ç. daha sonra olay yerine 112 ve polis ekiplerini çağırarak G.P.’nin yüzüne tükürdüğünü söyledi.

BELEDİYE İŞÇİSİ KARANTİNAYA ALINDI

112 ekiplerince önce hastaneye götürülen belediye görevlisi S.Ç. daha sonra corona virüsünün kendisine de bulaşmış olabileceği şüphesi ile evde karantina altına alındı.

14 gün boyunca çalışamayacak olan S.Ç. kendisine bilerek ve isteyerek corona virüsü bulaştırmaya kalktığından şüphelendiğini söyleyerek G.P.’den şikâyetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hem 65 yaş üstü olması hem de hemşire kızına corona virüsü teşhisi konulması nedeniyle evde olması gerekirken, evden dışarı çıkan 65 yaşındaki G.P. hakkında polis soruşturma başlattı.

Hayvan toplama ekibinde bulunan S.Ç.’ye 65 yaşındaki G.P. tarafından yapılan müdahale ise yine G.P. tarafından çekilen görüntülere de anbean yansıdı.

KIZI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ

Öte yandan G.P.’nin kızlarından biri sosyal medya hesabından daha önce hemşire olan ablasının corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını ve hemşire ablasının ailesiyle yaşadığını doğal olarak anne ve babasının da corona virüsü şüphelisi olduklarını yazdığı öğrenildi.

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