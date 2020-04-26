Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu

Manisa'da corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonucu negatif çıkan bir kişi hastaneden kaçmak istedi. Binanın 4. katından atlayan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23:09 -
Haberler Gündem
Corona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu

Olay 20 Nisan günü Merkezefendi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, corona virüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan K. isimli hasta, yaşadığı panik nedeniyle hastaneden kaçmak istedi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Binanın 4. katından 2. kat balkonuna atlayan Hasan K., ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan K., yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. 6 gündür burada tedavi altında tutulan Hasan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İHA

İLGİLİ HABERTahliye olan mahkumun corona testi pozitif çıktı! Mahalle karantinaya alındıTahliye olan mahkumun corona testi pozitif çıktı! Mahalle karantinaya alındı İLGİLİ HABERSon dakika... İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!Son dakika... İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Ağrı Corona İçişleri Bakanlığı korona Manisa son dakika Van
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more