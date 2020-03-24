Corona şüphelisi kadın karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı

Dünyayı saran ve yaklaşık 382 bin insanda görülen corona virüsü tehdidi devam ediyor. İlk belirti olarak yüksek ateş, şiddetli öksürük ve nefes darlığı bulunan kişilere test yapılması sonucu kesin tanı konulan Türkiye'de bin 529 vaka var.

Denizli Devlet Hastanesi'ne muayene olmak için giden Nadia B. isimli yabancı uyruklu kadın sabah saatlerinde yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle başvuruda bulundu.

KARANTİNAYI DUYUNCA HASTANEDEN KAÇTI

Kadın muayenede corona virüsü belirtileri gösterince sağlık ekipleri Nadia B.’ye karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen Nadia B., bunun üzerine hastaneden kaçtı.

ÇOK UZAKLAŞMADAN YAKALANDI

Kaçan kadını arama çalışmaları başlatan polis ekipleri kadını çok uzaklaşmadan hastane yakınında bir sokakta yakaladı.

Corona virüsüne karşı özel tertibatlı ambulans ve sağlık ekipleri, kadının bulunduğu alana gelerek kadını tekrar karantina altına almak için Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. (İHA)



TÜRKİYE’DE GÜN GÜN CORONA SEYRİ

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

TABLO AĞIRLAŞMAYA BAŞLADI

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.

TEST SAYISI 24 BİN 17’YE ÇIKTI

23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında en en yüksek ikinci artış gerçekleşti. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla gelişmeleri duyururken, son 24 saat içerisinde yapılan test sayısını ise 3 bin 672 olarak açıkladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye’de şimdiye kadar 24 bin 17 corona virüsü testi yapıldı.

